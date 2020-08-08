Посол в Минске рассказал об улучшении режима содержания задержанных россиян

Режим содержания задержанных под Минском россиян улучшился. Они больше не жалуются на проведение следственных действий. Об этом сообщил российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, его слова приводит РИА Новости.

Отмечается, что 6 и 7 августа сотрудники консульского отдела российского посольства в Минске провели встречи с задержанными.

Дипломат также заявил, что организатором провокации с российскими «бойцами ЧВК Вагнера» стала третья страна. Такие действия в преддверии президентских выборов в Белоруссии направлены на дестабилизацию отношений между Москвой и Минском, считает посол.

29 июля в Белоруссии задержаны 33 россиянина. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов, которые состоятся 9 августа. Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского.