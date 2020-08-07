СК начал проверку задержания 33 россиян в Белоруссии

Следственный комитет (СК) России начал доследственную проверку по факту задержания в Минске 33 россиян. Об этом в пятницу, 7 июля, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

По словам Петренко, в Главном следственном управлении СК проводится процессуальная проверка обстоятельств в результате которых на территории Белоруссии были задержаны 33 гражданина Российской Федерации. После сбора и тщательного анализа всех данных, ведомством будет дана правовая оценка случившемуся.

29 июля в Белоруссии задержаны 33 россиянина. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов, которые состоятся 9 августа. Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского

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