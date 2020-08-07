Лукашенко рассказал о предупреждении из Украины о «российских боевиках»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев предупредил Минск о группе «российских боевиков», проникших на территорию республики. Интервью политика журналисту Дмитрию Гордону доступно на YouTube.

«Нас украинцы предупредили, что через границу южную проникла еще одна группа. Мы сейчас ищем по всей Белоруссии», — рассказал Лукашенко.

Он добавил, что не верит в то, что границу пересекли 30 человек. «Мы бы уже обнаружили, если, конечно, они не ушли в Россию там или обратно в Украину», — пояснил Лукашенко.

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 россиянина. Минск утверждает, что это бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которые планировали организовать массовые беспорядки перед президентскими выборами.

4 августа Лукашенко в послании народу и парламенту заявил, что еще один отряд «российских боевиков» переброшен на юг Белоруссии для дестабилизации обстановки в стране. Он заверил, что всех наемников «отловят».