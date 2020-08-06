Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал себя украинцем. Трансляция его интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону доступна на YouTube.

Собеседники вспомнили об украинских корнях Лукашенко. Дед президента родился на хуторе Понурка Черниговской губернии, ныне Сумской области Украины.

На вопрос Гордона о том, является ли он сам «немножко украинцем», Лукашенко ответил утвердительно: «Ну, не немножко. Немножко украинцев не бывает, это крепко украинцы».

При этом белорусский лидер признался в любви к Украине и сравнил ее с Францией. «Но Украина душевнее, во Франции нет той души. Ее разорвали, разболтали этой демократией непонятной», — сказал Лукашенко и напомнил, что служил в Пограничных войсках КГБ СССР и часто бывал в Киеве и во Львове.

Накануне Лукашенко упрекнул Россию в том, что она изменила братское отношение к республике на партнерское. При этом он подчеркнул, что страны все равно останутся ближайшими союзниками. После этих слов Медведев предупредил Лукашенко, что попытки вылепить из России образ врага и с помощью этого добиться политического результата вызовут печальные последствия.