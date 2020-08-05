Медведев предупредил Белоруссию о печальных последствиях

Попытки белорусских властей вылепить из России образ врага и с помощью этого добиться политического результата вызовут печальные последствия. Об этом предупредил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

По его словам, российско-белорусские отношения стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании. «А дальше хоть трава не расти или гори все синем пламенем. Неважно, разберемся с этими русскими. И это вызывает не только чувство обиды, но это очень печально», — сказал Медведев.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул Россию в том, что она изменила братское отношение к республике на партнерское. При этом он подчеркнул, что страны все равно останутся ближайшими союзниками.

О том, что Лукашенко рискнул отношениями с Россией ради собственных интересов ранее заявил первый зампред Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Он отметил, что в этой ситуации белорусский лидер докатился до провокации с задержанием россиян.

В Белоруссии в конце июля задержали 33 гражданина России, которых Минск считает «боевиками» ЧВК Вагнера. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов. Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского.