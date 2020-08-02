В Госдуме назвали Лукашенко нахлебником и паразитом в отношениях с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко стал нахлебником и практически паразитом на русско-белорусских отношениях. Об этом заявил радиостанции «Говорит Москва» первый зампред Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Таким образом парламентарий прокомментировал реакцию Лукашенко на задержание россиян в Белоруссии. По его словам, арест связан с желанием белорусский властей проиллюстрировать свои заявления об иностранной угрозе и попытке дестабилизировать ситуацию в стране. «Это абсолютно конъюнктурное действие означает, что Лукашенко рискнул отношениями с Россией ради собственных интересов, чтобы навязать вновь себя в качестве президента, когда страна пришла в протестное движение», — сказал Затулин и отметил, что в этой ситуации белорусский лидер докатился до провокации с задержанием россиян.

Депутат также считает, что конфликт осложняется вмешательством Украины. По его мнению, Киев пытается заполучить некоторых из тех, кто задержан, а белорусский МИД подыгрывает этому.

Ранее Лукашенко заявил, что задержанные в республике 33 россиянина — это первые из 180-200 человек, которые были заброшены в страну с целью дестабилизации ситуации. По его словам, заявления российских властей о согласованности действий с Минском — полная ерунда. Лукашенко подчеркнул, что любые мероприятия, проводимые в стране с участием российских военнослужащих, согласовываются, но «никаких разрешений никто не давал».

Группу из 32 человек задержали в санатории под Минском 29 июля. Еще один человек был задержан на юге страны. По данным белорусских спецслужб, российские наемники прибыли для дестабилизации ситуации в преддверии президентских выборов. Всего в республику якобы въехали 200 бойцов ЧВК.