В Белоруссии посчитали задержанных «российских боевиков» только первой группой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что задержанные в республике 33 россиянина являются первыми из 180-200 человек, которые были заброшены в страну с целью дестабилизации ситуации. Его слова приводит БЕЛТА.

«Молодцы, что выяснили, что это первая группа. Я прочитал доклад, это точные данные сегодня. И попытка там сейчас спрятать "хвост" в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что любые мероприятия, проводимые в стране с участием российских военнослужащих согласовываются, но «никаких разрешений никто не давал».

Ранее президент Белоруссии заявил о готовности к диалогу с Россией по поводу задержанных в стране «боевиков». «На вранье мы политику не построим. Перекрикивая друг друга в СМИ, вопрос не решим. Поэтому, если у кого-то из россиян есть желание получить дополнительную информацию, мы всегда открыты. Мы ничего не скрываем, но нам нужна правда», — заявил Лукашенко.

29 июля в санатории под Минском задержали группу из 32 человек. Еще один человек был задержан на юге страны. По данным белорусских спецслужб, российские наемники прибыли для дестабилизации ситуации в преддверии президентских выборов. Всего в республику якобы въехали 200 бойцов ЧВК.