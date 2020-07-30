Кремль ответил на слова Лукашенко о бойцах ЧВК

У Кремля нет информации о деятельности частных военных компаний (ЧВК) в России, в стране есть частные охранные предприятия. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о задержании в республике бойцов ЧВК Вагнера, передает РИА Новости.

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«А что такое ЧВК Вагнера? В России де-юре такого понятия, как ЧВК, нет», — сказал он.

Накануне белорусский лидер потребовал от Москвы разъяснить ситуацию с задержанием под Минском бойцов ЧВК Вагнера. Он отметил, что уже видит попытки с российской стороны «оправдаться за свои грязные намерения».

29 июля в санатории под Минском задержали группу из 32 человек. Еще один человек был задержан на юге страны. По данным белорусских спецслужб, российские наемники прибыли для дестабилизации ситуации в преддверии президентских выборов. Всего в республику якобы въехали 200 бойцов ЧВК.