Лукашенко обвинил россиян в «грязных намерениях»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России разъяснить ситуацию с задержанием в республике бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам белорусского лидера, он уже видит реакцию россиян (о ком именно идем речь, Лукашенко не уточнил), которые «как-то пытаются оправдаться за свои грязные намерения». Также он обвинил российскую сторону в попытке исказить ситуацию и представить ее так, будто Белоруссия сама завезла бойцов ЧВК.

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Он потребовал от своего пресс-секретаря Натальи Эйсмонт обратиться к российским СМИ и Telegram-каналам, «чтобы они не гнали пургу».

Группу из 32 россиян, которых назвали наемниками, задержали в санатории под Минском 29 июля. По данным БЕЛТА, они обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Еще один человек был задержан на юге Белоруссии. Утверждается, что все они служат в ЧВК Вагнера. Следственный комитет Белоруссии проводит проверку.