Захарова ответила на заявление Лукашенко о задержанных россиянах

Россия не даст в обиду своих граждан, задержанных в Белоруссии в конце июля. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook-аккаунте, комментируя выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — написала она.

Захарова также ответила на слова Лукашенко о братских отношениях России и Белоруссии. По ее мнению, глава республики прав в том, что связь двух стран не подвержена конъюнктурным сиюминутным интересам, в том числе электоральным. «Под ними прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия», — подчеркнула дипломат.

Ранее 4 августа Лукашенко в ходе обращения к народу и парламенту рассказал об еще одном отряде «российских боевиков» из частных военных компаний (ЧВК), который был переброшен на юг страны для дестабилизации ситуации. Он выразил возмущение тем фактом, что белорусы вынуждены «бегать ловить их по лесам», в то время когда нужно заниматься уборкой урожая.

29 июля в Белоруссии задержали 33 гражданина России, которых Минск считает «боевиками» ЧВК Вагнера. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов. Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского.