Лукашенко напомнил об орудовавших от Москвы до Минска бандах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил о временах, когда страна погрязла в политических дебатах вместо решения безотлагательных проблем. Об этом он заявил во время послания белорусскому народу и парламенту, трансляция доступна на YouTube.

По его словам, банды тогда «орудовали от Москвы до Минска», «обирали всех, расстреливали и сбрасывали под откос». Лукашенко подчеркнул, что ему «стыдно и страшно» вспоминать о тех временах, однако отметил, что бандитизм был побежден за полгода.

Он рассказал, что в одном только «городе-герое Минске» было 32 банды. «Вы хотите в девяностые? Вы этого хотите? Чтобы страну поделили на сектора и собирали дань? Я этого не хочу. Этого не будет, пока я жив, а не только пока я президент», — заявил Лукашенко.

Ранее он назвал предложения оппозиции о возврате к Конституции 1994 года «подарком криминалу». Лукашенко считает, что реализация идей, о которых «талдычат наши альтернативщики», приведет к безвластию, обезличению ответственности, неразберихе в стране и возврату в лихие 90-е.