Лукашенко призвал дать ему спасти страну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко примет любое решение белорусского народа на выборах. Об этом он заявил во время послания белорусскому народу и парламенту, трансляция доступна на YouTube.

Однако он призвал людей «не предавать» Белоруссию, так как «предательство не прощается даже на небесах». «Если вы к чему-то не готовы — уйдите в сторону. Не мешайтесь, не путайтесь под ногами. Дайте спасти страну!» — сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, власти «устаканят» сложную ситуацию через год или два и после этого сделают так, как надо белорусскому народу. Белорусский лидер подчеркнул, что в сложной ситуации нельзя решать ни один вопрос на эмоциях.

Ранее он назвал предложения оппозиции о возврате к Конституции 1994 года «подарком криминалу». Лукашенко считает, что реализация идей, о которых «талдычат наши альтернативщики», приведет к безвластию, обезличению ответственности, неразберихе в стране и возврату в лихие 90-е.