Лукашенко предупредил белорусов о последствиях переворота

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на референдумах в 1990-е граждане сделали выбор в пользу сильной власти, способной обеспечить безопасность и стабильность государственного развития. Об этом пишет БЕЛТА.

«Сегодня отдельным неймется, хочется перевернуть, реформ. Только хочу вас предупредить, что в результате этих реформ кто-то набьет карманы, а вы снова с кастрюлями будете ходить из деревень и сел в город-герой Минск», — предупредил он о последствиях реформ, которые предлагают оппозиционеры.

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Лукашенко обратил внимание, что пандемия коронавируса и стихийные акции породили в США кризис, голодные бунты и оставили 60 миллионов человек без работы. «Мы не Америка, мы не печатаем доллары. Мы даже не Россия, которой некуда девать углеводороды, золото и металлы. У нас только руки, мозги, голова на плечах», — отметил президент.

29 июня сообщалось, что Лукашенко на закрытом выступлении перед активом Минской области предупредил, что республика может лишиться части своих территорий и вернуться к границам 1921 года.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Лукашенко, который намерен баллотироваться на шестой срок, заявлял, что в стране хотят устроить революцию. Он жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию со стороны иностранных «кукловодов». По словам Лукашенко, российские Telegram-каналы распространяют «жуткие фейки» для дискредитации белорусской власти.

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