Лукашенко нашел истоки белорусского суверенитета в «седой древности»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что истоки независимости белорусского государства берут начало в «седой древности». Его слова приводит БЕЛТА.

Он нашел их в стремлении Полоцкого княжества к независимости и развитой системе права в средневековую эпоху. Лукашенко заявил, что белорусы сохранили этническую самобытность и традиции несмотря на века культурной, конфессиональной и политической экспансии.

Президент отметил, что сегодня белорусы самостоятельно строят независимую на международной политической арене страну. «Мы являемся не только историческим, но и современным центром Европы. За четверть века мы сформировались в культурно и духовно единый, независимый белорусский народ», — подчеркнул он.

Ранее Лукашенко заявил, что к независимости белорусы шли более тысячи лет. По мнению Лукашенко, День независимости, который отмечается 3 июля, стал символом свободы белорусского народа, который победил смерть в самой страшной войне в истории человечества. Он подчеркнул, что Великая Отечественная стала войной за место белорусов в истории, а молодой республики — на карте мира.

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