Лукашенко заявил о нерушимости дружбы Белоруссии и России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если позволить исказить правду о Великой Отечественной войне и реабилитировать тем самым нацизм, трагедия повторится. Об этом он сказал на церемонии открытия Ржевского мемориала советскому солдату, передает БЕЛТА.

«Как только мы забудем дорогу к святым местам — мы обязательно будем воевать», — сказал Лукашенко и добавил, что памятник подо Ржевом станет символом нерушимой дружбы между Россией и Белоруссией, местом всеобщей гордости и преклонения перед подвигом предков.

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Ожидается, что после торжественных мероприятий Лукашенко проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

29 июня сообщалось, что Лукашенко на закрытом выступлении перед активом Минской области предупредил, что республика может лишиться части своих территорий и вернуться к границам 1921 года.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Лукашенко, который намерен баллотироваться на шестой срок, заявлял, что в стране хотят устроить революцию. Он жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию. По словам Лукашенко, российские Telegram-каналы распространяют «жуткие фейки» для дискредитации белорусской власти.

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