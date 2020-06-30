Соперник Лукашенко оценил угрозу Майдана в Белоруссии

Соперник Александра Лукашенко на предстоящих 9 августа президентских выборах в Белоруссии Валерий Цепкало оценил угрозу Майдана в стране. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».

«Майдан — это процесс, который происходил на Украине вне конституционного поля, вне рамок избирательного законодательства. Взрыв эмоций в стране, который нельзя было контролировать», — сказал Цепкало, добавив, что произошедшую в 2014 году силовую смену власти в Киеве нельзя сравнивать с сегодняшней ситуацией в Белоруссии.

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Политик подчеркнул, что в республике сейчас идет подготовка к проведению президентских выборов. «В соответствии с конституцией высшим источником власти является народ. И именно народ имеет право выбирать себе того лидера и тот политический и экономический курс, который на данном этапе соответствует его ожиданиям и чаяниям. Поэтому говорить о том, что у нас возможен Майдан, — неправильно», — отметил Цепкало, комментируя обещание Лукашенко не допустить революции.

По его мнению, власть должна обеспечить честный подсчет голосов, чтобы легитимность выборов президента Белоруссии не вызывала сомнений.

24 июня бывший руководитель белорусского Парка высоких технологий Валерий Цепкало подал документы на регистрацию своей кандидатуры на пост главы государства. Он предоставил в Центризбирком 160 тысяч подписных листов при проходном минимуме в 100 тысяч. Цепкало подчеркнул, что полностью уверен в законности всех собранных документов и не видит ни одной причины, по которой ему могут отказать в регистрации. Накануне стало известно, что МВД начало доследственную проверку в отношении политика после заявления некоего гражданина Турции о «противоправной деятельности» участника президентской гонки.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Лукашенко, который намерен баллотироваться на шестой срок, заявил, что в стране хотят устроить Майдан. Он предупредил, что Белоруссия может лишиться части своих территорий и вернуться к границам 1921 года, пожаловавшись на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию.

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