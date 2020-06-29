Штаб соперника Лукашенко заявил о забракованных подписях в поддержку политика

Юрист инициативной группы Виктора Бабарико, задержанного соперника Александра Лукашенко на президентских выборах, Максим Знак сообщил о случаях отбраковки избирательными комиссиями поданных подписей в поддержку политика. Об этом сообщает РИА Новости.

«Где-то подписи приняли, где-то процент брака 0,5 процента, где-то процент брака 15 процентов и подписи не принимают», — заявил юрист. Он отметил, что никто еще не был зарегистрирован в качестве кандидата в президенты, однако уже наблюдается «определенная интрига».

Знак заявил, что в штабе очень удивились происходящему и будут подавать соответствующие жалобы, поскольку «есть твердая уверенность в том, что со всеми сданными подписями все в порядке».

Бабарико задержали 18 июня. Его подозревают в создании и руководстве организованной преступной группой с целью вывода сотен миллионов долларов за рубеж. В Минске считают, что деятельность группы контролировалась «кукловодами из "Газпрома"». Вместе с Бабарико задержали и его сына Эдуарда, который руководит его предвыборным штабом.

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