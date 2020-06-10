Лукашенко пообещал привести всех белорусов в чувства и не допустить Майдана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание по вопросам предвыборной кампании и работы Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом пишет БЕЛТА.

Он пообещал оказывать поддержку работе ведомства, которое организовывает проведение президентских выборов, назначенных на 9 августа. При этом глава государства обсудил с председателем ЦИК Лидией Ермошиной текущую обстановку и подготовку к выборам.

«Я все вижу. Главное, вы не переживайте. В нужное время в нужном месте мы приведем всех в чувства. Переворота в стране не будет. Майдана — тем более», — подчеркнул во время беседы Лукашенко.

С конца мая в разных городах Белоруссии проходят пикеты по сбору подписей в поддержку альтернативных кандидатов. Некоторые из них заканчиваются потасовками. 31 мая в Минске был задержан оппозиционер Николай Статкевич. Днем ранее известного блогера Сергея Тихановского обвинили в нападении на сотрудников милиции в Гродно во время сбора подписей за выдвижение его супруги кандидатом в президенты. Оппозиционеру предъявили обвинение по статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

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