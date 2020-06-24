Еще один соперник Лукашенко подал документы в ЦИК

Бывший руководитель белорусского Парка высоких технологий, еще один соперник президента Александра Лукашенко Валерий Цепкало подал документы на регистрацию в качестве кандидата в ЦИК. Об этом сообщает TUT.by.

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Отмечается, что Цепкало собрал около 220 тысяч подписей, в избирком он отнес 160 тысяч, тогда как проходной минимум составлял 100 тысяч. Претендент на пост президента подчеркнул, что полностью уверен в законности всех собранных документов и не видит ни одной причины, по которой ему могут отказать в ЦИК.

«Мне кажется, что нерегистрация меня в качестве кандидата будет означать, что выборы как таковые будут отменены», — подчеркнул Цепкало. Он выразил надежду, что «все основные рейтинговые претенденты» также будут зарегистрированы на выборах. Возможные фальсификации он рассчитывает предотвратить при поддержке «гражданского общества».

Штаб другого соперника Лукашенко, экс-главы Белгазпромбанка Виктор Бабарико сдал требуемые подписи для регистрации еще до его задержания 18 июня. Его обвиняют в создании преступной схемы по выводу миллионов долларов за рубеж. С тех пор в стране продолжаются протесты. 24 июня суд отклонил жалобу защитников Бабарико на то, что к задержанному до сих пор не пускают адвокатов.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. На данный момент в стране завершился сбор подписей, этап проверки продолжится до 14 июля.

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