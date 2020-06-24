Белорусские силовики устроили тайный протест против Лукашенко

Белорусские силовики устроили анонимный протест против президента Александра Лукашенко через Telegram-канал оппозиционного журналиста Степана Путило NextaLive.

Канал начал публиковать снимки, авторы которых, по его информации, являются служащими различных силовых и правоохранительных ведомств. Их личности не раскрываются. Участники тайного протеста фотографируют антиправительственные лозунги, например, «Уходи, ты не наш президент!», на фоне своей формы, рядом с удостоверением или другими знаками отличия, позволяющими идентифицировать место их службы.

В акции отметились сотрудники Оперативно-аналитического центра при президенте Республики Беларусь (ОАЦ), КГБ, ОМОН, Следственный комитет, МВД, внутренние войска, прокуратура, а также Комитет государственного контроля (КГК), ГАИ, Военно-воздушные силы, ВДВ, Служба безопасности президента, спецназ, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, Департамент исполнения наказаний.

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Примеру силовиков уже последовали врачи, работники строительной отрасли, представители МЧС и другие. Многие используют прозвище президента «Саша 3 процента», оно появилось после фейковых сообщений о том, что рейтинг Лукашенко достигает таких низких значений.

В Белоруссии уже несколько дней идут протесты после того, как 18 июня задержали главного соперника Лукашенко в президентской гонке, экс-председателя «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико. 24 июня суд отклонил жалобу его защитников на то, что к задержанному до сих пор не пускают адвокатов.

Сам Лукашенко заявил, что белорусским спецслужбам удалось сорвать майдан. «Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси», — сказал президент. Ранее глава КГК заявлял, что Бабарико действовал в интересах своих «кукловодов», которыми могли оказаться топ-менеджеры российского «Газпрома».

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