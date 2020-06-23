Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии заподозрили в подготовке провокации против оппозиции. Об этом сообщается в Telegram-канале NEXTA белорусского журналиста Степана Путило.

Приказ о проведении операции отдан председателем КГБ Валерием Вакульчиком, пишут журналисты. По их данным, к ее реализации причастен отдел КГБ по сохранению конституционного строя.

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Отмечается, что правоохранители собирают различное оружие и спецсредства, которые могут быть использованы во время массовых протестов. «Все это постепенно свозят на огороженную территорию ГОН (гараж особого назначения — прим. «Ленты.ру») КГБ (улица Пулихова, 51) и складируют в закрытую и опломбированную фуру (по информации других наших источников, это два грузовика-«бычка»). Туда же везут различную атрибутику», — пишет NEXTA.

По их информации, правоохранители в назначенный день «случайно найдут» схрон, а также папку с документами и некие предметы, негласно изъятые при обысках» у активистов и кандидатов на пост президента. «С учетом того, что предметы эти аккуратно сложены в пакетах, цель максимально ясна — сохранить отпечатки пальцев», — подчеркивается в публикации.

18 июня по делу Белгазпромбанка был задержан главный оппонент президента Александра Лукашенко на предстоящих выборах Виктор Бабарико. Банкира подозревают в воздействии на свидетелей и сокрытии улик, ему предъявлены обвинения. Помимо Бабарико, арестован еще один претендент на президентское кресло — блогер Сергей Тихановский. Ему вменяют совершение насильственных действий против сотрудников милиции и воспрепятствование проведению выборов. В Белоруссии и за ее пределами проходят акции протеста против задержания оппозиционеров.

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