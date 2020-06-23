Соперник Лукашенко отказался выбирать между Россией и Западом

Претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что страна не должна выбирать между Россией и Западом. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

На вопрос, стоит ли перед Белоруссией геополитический выбор между Россией и Западом, соперник Александра Лукашенко ответил отрицательно. «В современном мире не должно быть отношений типа "или-или", то есть дружим с кем-то против кого-то. Это неправильно, мир глобализируется, страны становятся взаимозависимыми, отношения надо строить на принципе "и-и"», — заявил Цепкало.

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Он добавил, что договор о Союзном государстве «не работает», однако от него не стоит отказываться. Правильно было бы произвести ревизию некоторых положений, отметил Цепкало.

По словам политика, Россия должна занимать главное место во внешней политике Белоруссии, однако Минску необходимо восстановить отношения с Европой и США. Политика Белоруссии должна быть многовекторной, но «с упором» на отношения с Россией и Евросоюзом — из-за географии, экономики и истории.

«Белорусы одинаково долго жили в составе Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, а потом в Российской империи», — заявил Цепкало.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. ЦИК проверяет подписи, собранные желающими потенциальными кандидатами. Два участника президентской гонки — блогер Сергей Тихановский и экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико — арестованы. Лукашенко заявил, что властям удалось сорвать в Белоруссии майдан.

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