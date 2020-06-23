Лукашенко ответил оппозиции на фразы «Саша 3 процента» и «усатый таракан»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его и не занижать рейтинг. Запись выступления на встрече с активистами в Бресте опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Это вы "Саша 3 процента" уже написали на майках. Ну вы хоть верите, что у действующего президента три процента? Да вот в этой альтернативной компании я и то больше наберу», — рассказал он присутствующим на встрече. Также Лукашенко призвал не оскорблять его фразой «усатый таракан» и другими словами.

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Он отметил, что является действующим президентом и добавил, что ни в одной стране не позволено оскорблять людей.

Ранее Лукашенко заявил, что вокруг много людей, которые хотят «влезть» в дела Белоруссии — из зависти или потому что им не нравится белорусский народ, проводящий «независимый курс». «Мы никому не должны позволить в очередной раз вернуть нас под плетку и одеть в лапти», — сказал политик и призвал граждан не расслабляться.

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