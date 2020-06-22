Лукашенко потребовал от армии обеспечить стабильность в обществе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от армии обеспечить стабильность и согласие в обществе. Об этом он заявил во время посещения 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, передает БЕЛТА.

«В сложившейся обстановке задача армии и сил специальных операций — в первую очередь защита Отечества, поддержание стабильности и согласия в обществе. Вот мой вам приказ», — сказал Лукашенко.

Он призвал сделать все возможное для защиты безопасности и суверенитета Белоруссии. «Не должны мы опять, как я часто говорю, пойти под плетку и надеть лапти, — добавил глава республики. — Не должны нас запрячь в телегу и стегать, чтобы мы, "вылупив вочы", как в народе говорят, скакали как бешеные и тянули чужой воз».

Ранее Лукашенко заявил, что вокруг много людей, которые хотят «влезть» в дела Белоруссии — из зависти или потому что им не нравится белорусский народ, проводящий «независимый курс». «Мы никому не должны позволить в очередной раз вернуть нас под плетку и одеть в лапти», — сказал политик и призвал граждан не расслабляться.

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