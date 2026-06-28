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03:02, 28 июня 2026Россия

Хинштейн рассказал о пытках над освобожденными из плена жителями Курской области

Губернатор Хинштейн: Освобожденные жители Курской области рассказали о пытках в плену
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем канале на платформе «Макс» сообщил, что поздно вечером в Курск прибыли семеро гражданских лиц, освобожденных из украинского плена. Среди них — пять жителей региона и еще двое из других областей. Губернатор встретил их вместе с родственниками.

По словам Хинштейна, рассказы вернувшихся вызывают ужас. Людей содержали в тюрьмах и колониях в одних помещениях с уголовниками, избивали, унижали и плохо кормили. Одному из пленных по имени Роман выжгли на руке букву Z.

Губернатор также сообщил, что обсудил ситуацию с уполномоченным по правам человека в России Яной Лантратовой. Они намерены предпринять все усилия, чтобы установить судьбу остальных пропавших без вести курян. Пока, по данным властей, сведений о нахождении других жителей области на Украине нет.

Ранее стало известно, что вопрос по возвращению из украинского плена жителей Курской области закрыт.

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