Трамп пригрозил уничтожить Иран

Трамп: Иран может перестать существовать, если США возобновят боевые действия

Президент США Дональд Трамп заявил, что на каком-то этапе Вашингтон будет вынужден возобновить боевые действия против Ирана и эта страна может перестать существовать. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Может наступить момент, когда мы больше не сможем вести себя разумно и будем вынуждены военным путем довести до конца то дело, которое мы так успешно начали», — заявил глава Белого дома.

Ранее ВВС США нанесли удары по Ирану в районе Ормузского пролива. В Центральном командовании Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM) отметили, что удары были нанесены по распоряжению американского лидера после того, как Тегеран якобы нарушил перемирие, атаковав танкер M/T Kiku возле Ормузского пролива.