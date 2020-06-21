Лукашенко рассказал о желающих вернуть белорусов «под плетку» и «одеть в лапти»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желающих вернуть страну под плетку и одеть в лапти, передает БЕЛТА.

Выступая на открытии мемориального комплекса на месте сожженной нацистскими оккупантами деревни Ола, Лукашенко сказал, что никогда не думал, что в мирной и независимой Белоруссии снова придется говорить о необходимости отстаивать суверенитет.

По его словам, вокруг много людей, которые будут стараться «влезть» в дела Белоруссии — из зависти или потому что им не нравится белорусский народ, который проводит независимый курс.

«Мы никому не должны позволить в очередной раз вернуть нас под плетку и одеть в лапти», — заявил Лукашенко и призвал граждан не расслабляться.

Ранее Лукашенко говорил о попытках устроить в Белоруссии майдан и «сломать страну».

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