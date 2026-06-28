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03:08, 28 июня 2026Россия

На российском НПЗ произошло возгорание из-за украинского БПЛА

ОШ: На НПЗ в Славянске-на-Кубани произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА ВСУ
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Краснодарский край. Как сообщили в Telegram-канале Оперативного штаба региона, из-за падения обломков вражеского беспилотника произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Славянске-на-Кубани.

Кроме того, обломки повредили линию электропередачи, а в одном из частных домовладений выбило стекла.

По предварительной информации, пострадавших нет. На местах падения обломков беспилотников работают оперативные и специальные службы.

Угроза атаки БПЛА продолжает действовать в Анапе, Туапсинском округе и Крымском районе Краснодарского края.

Ранее ВСУ снова атаковали беспилотниками центральный рынок в Сватово, в результате чего пострадали четыре человека.

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