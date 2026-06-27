Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:17, 27 июня 2026Россия

ВСУ вновь атаковали центральный рынок в Сватово

ВСУ атаковали центральный рынок в Сватово, пострадали четыре человека
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David W Cerny / Reuters

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал точку быстрого питания на центральном рынке в Сватово. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в мессенджере MAX.

Он уточнил, что в результате атаки украинских военных ранения получили четыре человека: две женщины и двое мужчин. Удар ВСУ по местам большого скопления мирных жителей Пасечник террористической атакой и провокацией.

13 июня ВСУ атаковали центральный рынок в Сватово. Тогда пострадали семь человек.

Ранее Леонид Пасечник рассказал об атаке ВСУ на автодорогу в республике. Глава ЛНР отметил, что в выходные дни по этой трассе движется большое количество транспорта, жители республики едут на отдых.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры уничтожения истребителей ВСУ

    В Севастополе разрешили заправлять топливо в канистры

    На Западе уличили Зеленского во лжи по поводу России

    ВСУ вновь атаковали центральный рынок в Сватово

    Вучич сообщил о последних неделях нахождения на посту президента Сербии

    Оценены шансы стран-хозяек ЧМ-2026 выйти в четвертьфинал турнира

    ВС России нашли способы борьбы с американскими дронами «Хорнет»

    В Париже морги оказались переполненными

    ВВС России и Китая провели совместное патрулирование

    Нарушения в гастрономе «Михайловский» связали с нехваткой сотрудников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok