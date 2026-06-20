Украинские дроны сбросили взрывчатку на оживленный участок автодороги в ЛНР

Пасечник: Два человека не выжили при атаке ВСУ на автодорогу в ЛНР

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник рассказал об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автодорогу в республике. В своем Telegram-канале он написал, что украинские дроны сбросили взрывоопасные устройства на одном из оживленных участков дороги в сторону Ростовской области.

Пасечник отметил, что в выходные дни по этой трассе движется большое количество транспорта, жители республики едут на отдых. «Один из жителей обнаружил подозрительный предмет и попытался самостоятельно убрать его. В результате произошел взрыв. К несчастью, два человека погибли», — уточнил он.

Глава региона принес соболезнования родным и близким погибших и призвал не приближаться к взрывным устройствам или частям дрона и не пытаться самостоятельно их перемещать. Вместо этого он попросил сообщать о подозрительных предметах по номеру 109. Сейчас, добавил Пасечник, на трассе Е-50 в направлении пункта пропуска «Должанский», между поселком Должанский и городом Ровеньки, ограничено движение автотранспорта до завершения инженерно-саперных работ. На месте работают профильные службы.

Ранее экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер назвал атаку ВСУ терактом. По словам эксперта, Киев совершил этот теракт при помощи своих западных спонсоров.