Риттер назвал удар ВСУ по колледжку в Старобельске терактом Запада

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске — это теракт, который Киев совершил при помощи своих западных спонсоров, заявил экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. Об этом пишет ТАСС.

Он назвал удар по Старобельску терактом, который не был случайным. «Это был террористический акт, совершенный не только Украиной, но и ее западными спонсорами. Это был не просто украинский беспилотник. Эти беспилотники были построены на западные деньги, из западных комплектующих», — перечислил он.

Он добавил, что дроны использовали американскую спутниковую систему Starlink.

ВСУ нанесли удар по колледжу в Луганской народной республике (ЛНР) в ночь на 22 мая. Прилеты пришлись по учебному корпусу и общежитию, где в тот момент находились десятки людей. Спасти не удалось 21 студента в возрасте от 18 до 22 лет.