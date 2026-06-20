Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:17, 20 июня 2026Мир

Удар ВСУ по колледжку в Старобельске назвали терактом Запада

Риттер назвал удар ВСУ по колледжку в Старобельске терактом Запада
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске — это теракт, который Киев совершил при помощи своих западных спонсоров, заявил экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. Об этом пишет ТАСС.

Он назвал удар по Старобельску терактом, который не был случайным. «Это был террористический акт, совершенный не только Украиной, но и ее западными спонсорами. Это был не просто украинский беспилотник. Эти беспилотники были построены на западные деньги, из западных комплектующих», — перечислил он.

Он добавил, что дроны использовали американскую спутниковую систему Starlink.

ВСУ нанесли удар по колледжу в Луганской народной республике (ЛНР) в ночь на 22 мая. Прилеты пришлись по учебному корпусу и общежитию, где в тот момент находились десятки людей. Спасти не удалось 21 студента в возрасте от 18 до 22 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленского лишили высшей награды Польши. Как с этим связаны украинские экстремисты?

    Буданов отказался от ордена «За заслуги перед Польшей»

    Президент Бразилии пошутил над Неймаром фразой «футболист на удаленке»

    Удар ВСУ по колледжку в Старобельске назвали терактом Запада

    В Черниговской области создали схему легализации дезертиров ВСУ

    Военный эксперт высказался о сроках потери Украиной Запорожья

    Психолог раскрыла способы борьбы с хроническим истощением

    В Минобороны сообщили о 187 сбитых украинских БПЛА за ночь

    На побережье в Турции нашли беспилотник

    Обвиняемая по делу о распространении порнографии Шурыгина может стать потерпевшей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok