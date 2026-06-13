Несколько человек пострадали при атаке ВСУ по рынку в ЛНР

ВСУ атаковали центральный рынок в Сватово, пострадали семь человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотных летательных аппаратов утром 13 июня нанесли удар по центральному рынку в Сватово Луганской Народной Республики. Есть несколько пострадавших, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram.

«К несчастью, пострадали семь человек. С ранениями различной степени тяжести они оперативно доставлены в больницу», — написал чиновник. Он подчеркнул, что сейчас пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, и пожелал им скорейшего выздоровления.

Пасечник добавил, что местные власти и оперативные службы принимают участие в ликвидации последствий атаки.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 109 беспилотников ВСУ над регионами России за день.