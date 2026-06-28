Госдеп США: Спасатели достали живым младенца из-под завалов в Венесуэле

Поисково-спасательные группы Соединенных Штатов Америки (США) достали живым младенца из-под завалов после землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщил Государственный департамент США в социальной сети Х.

В ведомстве отметили, что спасение малыша стало возможным вопреки «практически невозможным обстоятельствам».

«Каждая спасенная жизнь — это победа», — добавили в Госдепе.

До этого стало известно о спасении из-под завалов 11-летнего мальчика, который провел там около 70 часов после землетрясения.

Ранее же был раскрыт масштаб урона от страшного стихийного бедствия в Венесуэле.

