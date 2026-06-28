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03:27, 28 июня 2026Мир

Спасатели достали живым младенца из-под завалов в Венесуэле

Госдеп США: Спасатели достали живым младенца из-под завалов в Венесуэле
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
СюжетЗемлетрясение в США

Фото: MIGUEL MEDINA / Reuters

Поисково-спасательные группы Соединенных Штатов Америки (США) достали живым младенца из-под завалов после землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщил Государственный департамент США в социальной сети Х.

В ведомстве отметили, что спасение малыша стало возможным вопреки «практически невозможным обстоятельствам».

«Каждая спасенная жизнь — это победа», — добавили в Госдепе.

До этого стало известно о спасении из-под завалов 11-летнего мальчика, который провел там около 70 часов после землетрясения.

Ранее же был раскрыт масштаб урона от страшного стихийного бедствия в Венесуэле.

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