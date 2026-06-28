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02:46, 28 июня 2026Бывший СССР

ВС России атаковали Киев ракетами

ВС России атаковали объекты в Киеве «Искандерами» и «Цирконами»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России атаковали украинские объекты в Киеве баллистическими ракетами «Искандер» и гиперзвуковыми «Цирконами». Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

После серии взрывов в городе наблюдаются пожары. Информацию об атаке подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. «В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!» — сообщил он в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-служба командования украинских Военно-воздушных сил подтвердила потерю истребителя. Отмечается, что пилот истребителя успешно катапультировался, а обстоятельства потери боевого самолета выясняются.

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