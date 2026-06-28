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02:45, 28 июня 2026Забота о себе

Биолог сообщил о возможных последствиях укуса комара

Сафонов: Комар не могут передать человеку личинку через укус
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bernd WeiÃŸbrod / dpa / Global Look Press

Комары не могут передать человеку личинку через укус, поскольку сам хоботок насекомого предназначен только для всасывания крови, а не для откладки яиц. Об этом рассказал «Известиям» биолог Дмитрий Сафонов.

Так он прокомментировал видео девушки, которая заявила, что комар укусил ее в глаз и отложил личинку червя, которая со временем выросла. Эксперт подчеркнул, что самка комара кусает человека или животное для того, чтобы получить кровь, которая нужна именно для созревания уже имеющихся у нее яиц, после чего она ищет водоем и откладывает в воду яйца.

По мнению Сафонова, девушка могла увидеть заражение раны личинкой мух, которое называется миаз. Он отметил, что мясные мухи могут откладывать яйца в поврежденные участки кожи.

Ранее главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук Петр Чумаков сообщил, что человеку через укусы комаров определенного вида передается лихорадка чикунгунья. Он уточнил, что с момента укуса до появления первых симптомов может пройти от 3 до 12 дней.

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