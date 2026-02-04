Реклама

14:37, 4 февраля 2026Забота о себе

Доктор биологических наук перечислил симптомы лихорадки чикунгунья

Профессор Чумаков: Лихорадка чикунгунья начинается с резкого подъема температуры
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Paulo Whitaker / Reuters

Лихорадка чикунгунья начинается с резкого подъема температуры. Первые симптомы этого заболевания в беседе с 360.ru перечислил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук Петр Чумаков.

По словам биолога, это заболевание передается человеку через укусы комаров определенного вида. С момента укуса до появления первых симптомов может пройти от 3 до 12 дней.

«Обычно заболевание начинается с резкого подъема температуры, характерным симптомом является также боль в суставах», — рассказал специалист. Он уточнил, что последняя может сохраняться довольно долго и после выздоровления. Кроме того, симптомами лихорадки чикунгунья являются мышечные и головные боли, а в некоторых случаях также появляется кожная сыпь.

Чумаков добавил, что период болезни длится одну-две недели, подчеркнув, что чикунгунья редко приводит к смерти. Однако ее можно спутать с другим заболеванием — лихорадкой Денге, которая также распространена в тропических регионах.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали завозной случай лихорадки чикунгунья. Заболевшая женщина прилетела в Москву после отдыха на Сейшельских островах. После этого заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко оценил риск распространения лихорадки чикунгунья в России.

