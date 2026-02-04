Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:42, 4 февраля 2026Россия

В России оценили риск распространения лихорадки чикунгунья

Онищенко: Риска распространения лихорадки чикунгунья в России нет
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Лихорадка чикунгунья не получит распространения в России по причине того, что для этого не подходит климатическая зона. Риск развития заболевания оценил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

Эксперт пояснил, что вирус передается через укусы кровососущих, а в России распространены комары иного типа. «Возможность распространения связана с ареалом распространения этих комаров. Наша климатическая зона для чикунгуньи не подходит», — обозначил Онищенко.

При этом он подчеркнул, что лихорадка передается также от человека к человеку через кровь при тесном контакте. Но распространение естественным для этого вида вируса путем в России невозможно.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали завозной случай лихорадки чикунгунья. Заболевшая женщина прилетела в Москву после отдыха на Сейшельских островах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Высокое напряжение во всех сферах». В Совфеде заявили о массовых протестах на Украине

    Рассекречен план ввода западных войск на Украину

    В мире обсуждают новости о здоровье Шумахера. Что с ним происходит на самом деле?

    Залужный встретился с главой МИД Великобритании на фоне крупного удара ВС РФ по энергетике

    ВСУ нанесли комбинированный удар по российскому региону с помощью ракет большой дальности

    Запчасти для Lada начнут делать на калининградском «Автоторе»

    Девушка вышла замуж за мужчину старше нее на 20 лет спустя месяц знакомства

    Запасы газа в Европе сократились

    Военкоры назвали цели комбинированных ночных ударов по энергетике Украины

    Apple захватила рынок смартфонов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok