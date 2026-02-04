В России оценили риск распространения лихорадки чикунгунья

Онищенко: Риска распространения лихорадки чикунгунья в России нет

Лихорадка чикунгунья не получит распространения в России по причине того, что для этого не подходит климатическая зона. Риск развития заболевания оценил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

Эксперт пояснил, что вирус передается через укусы кровососущих, а в России распространены комары иного типа. «Возможность распространения связана с ареалом распространения этих комаров. Наша климатическая зона для чикунгуньи не подходит», — обозначил Онищенко.

При этом он подчеркнул, что лихорадка передается также от человека к человеку через кровь при тесном контакте. Но распространение естественным для этого вида вируса путем в России невозможно.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали завозной случай лихорадки чикунгунья. Заболевшая женщина прилетела в Москву после отдыха на Сейшельских островах.