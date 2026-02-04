Россиянка вернулась с отдыха на Сейшелах с лихорадкой чикунгунья

Роспотребнадзор: В России выявлен завозной случай лихорадки чикунгунья

В России зарегистрирован завозной случай лихорадки чикунгунья, заболевшая женщина прилетела в Москву после отдыха на Сейшельских островах. Как сообщает Роспотребнадзор, путешественницу госпитализировали, ситуация находится на контроле.

Женщина во время отдыха отмечала у себя укусы комаров, но не пользовалась репеллентами, а по возвращению на Родину, отечественные высокочувствительные тест‑системы показали у нее положительный результат на наличие вируса.

«Риск распространения инфекции на территории страны минимален, поскольку лихорадка чикунгунья передается через укусы инфицированных комаров, а не напрямую от человека к человеку», — добавили в Роспотребнадзоре.

Лихорадкой чикунгунья можно заразиться в странах Африки к югу от Сахары, в Центральной и Южной Америке, Юго‑Восточной Азии, в Западно‑Тихоокеанском регионе, на Аравийском полуострове и в Индийском субконтиненте.

Роспотребнадзор рекомендует россиянам при отдыхе в таких регионах защищаться от укусов насекомых, использовать репелленты, устанавливать противомоскитные сетки на окнах и носить одежду, прикрывающую кожу.

Ранее в Подмосковье был зарегистрирован случай оспы обезьян. Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию.