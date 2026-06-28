Гутерришу предрекли президентство в одной европейской стране

Аналитик Геррейру: Гутерриш может стать президентом Португалии после ухода из ООН

Португальский юрист и аналитик Алешандри Геррейру в беседе с РИА Новости заявил, что Антониу Гутерриш, чьи полномочия на посту генерального секретаря ООН истекают 31 декабря 2026 года, в будущем может возглавить Португалию.

По словам Геррейру, бывшему главе ООН придется дождаться следующих президентских выборов в стране, которые ожидаются в 2031 году. Однако, как считает аналитик, Гутерриш неизбежно войдет в число кандидатов, и в случае участия его победа практически гарантирована — в первую очередь за счет широкой известности на родине.

Вместе с тем собеседник допустил, что уходящий генсекретарь может также занять пост советника в одной из португальских или международных структур.

Ранее сообщалось, что Антониу Гутерриш испугался риска начала новой потенциальной масштабной мировой войны. По его словам, мир «находится на пороге более широкой войны, которая охватит Ближний Восток с драматическими последствиями для всех стран».