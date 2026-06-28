Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:17, 28 июня 2026Мир

Гутерришу предрекли президентство в одной европейской стране

Аналитик Геррейру: Гутерриш может стать президентом Португалии после ухода из ООН
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Португальский юрист и аналитик Алешандри Геррейру в беседе с РИА Новости заявил, что Антониу Гутерриш, чьи полномочия на посту генерального секретаря ООН истекают 31 декабря 2026 года, в будущем может возглавить Португалию.

По словам Геррейру, бывшему главе ООН придется дождаться следующих президентских выборов в стране, которые ожидаются в 2031 году. Однако, как считает аналитик, Гутерриш неизбежно войдет в число кандидатов, и в случае участия его победа практически гарантирована — в первую очередь за счет широкой известности на родине.

Вместе с тем собеседник допустил, что уходящий генсекретарь может также занять пост советника в одной из португальских или международных структур.

Ранее сообщалось, что Антониу Гутерриш испугался риска начала новой потенциальной масштабной мировой войны. По его словам, мир «находится на пороге более широкой войны, которая охватит Ближний Восток с драматическими последствиями для всех стран».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США нанесли удары по Ирану в районе Ормузского пролива

    Стало известно о состоянии сбитого в Подмосковье лисенка

    Жителей Киева предупредили о необратимом периоде лета

    Сборная Хорватии обыграла Гану в матче ЧМ-2026

    Гутерришу предрекли президентство в одной европейской стране

    Англия одержала уверенную победу над Панамой в матче ЧМ-2026

    В России высказались о будущем британской поддержки Украины после смены премьера

    В США заявили о завершении операции по нанесению ударов по Ирану

    Военные самолеты США начали кружить у границ одной страны

    В Венесуэле спустя 70 часов после землетрясения спасли ребенка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok