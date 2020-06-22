Лукашенко призвал производить больше оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости производить больше оружия. Слова белорусского лидера приводит его пресс-служба.

Он призвал развивать как производство стрелкового оружия и боеприпасов, так и современных видов вооружения, включая ракетные комплексы. Лукашенко назвал рост обороноспособности страны« железобетонной задачей».

«Конечно, у нас нет таких возможностей, как у некоторых, но, тем не менее, дисциплина, исполнительность, мозги, возможность и способность собрать в кулак по копейке», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил о том, что на страну извне будет оказываться очень серьезное давление, прежде всего экономическое. «Потому что воевать с нами уже опасно, а наклонить надо. Слишком независимыми стали», — объяснил он. Глава государства призвал решать все вопросы мирно и не лезть ни с кем в драку. «Единственное, о чем вас попрошу: никогда (буду я, не буду) не позволяйте, чтобы вами понукали, чтобы вас заставляли и наклоняли», — подчеркнул он.

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