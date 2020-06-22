К сопернику Лукашенко не пустили адвоката в СИЗО из-за коронавируса

К сопернику Александра Лукашенко в президентской гонке Виктору Бабарико не пустили в СИЗО адвоката из-за пандемии коронавируса. Об этом сам защитник Дмитрий Лаевский рассказал Tut.by.

«Сегодня с утра я обратился в бюро пропусков КГБ, чтобы посетить Виктора Дмитриевича в следственном изоляторе. Документы мои не приняли со ссылкой на то, что посещения адвокатами подзащитных в изоляторе в настоящее время не проводятся из-за эпидемической ситуации», — заявил адвокат.

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Он назвал такие действия незаконными и сообщил, что подал жалобу в Генеральную прокуратуру Белоруссии.

Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико был задержан вместе с сыном 18 июня. Банкира подозревают в воздействии на свидетелей и сокрытии улик совершенных ранее преступлений. По данным следствия, со счета Белгазпромбанка в латвийский ABLV за несколько лет незаконно вывели свыше 430 миллионов долларов. По делу задержано более 20 человек. В Комитете государственного контроля заявили, что деятельность фигурантов дела контролировалась «кукловодами из "Газпрома"».

Помимо Бабарико, арестован еще один претендент на президентское кресло — блогер Сергей Тихановский. Ему вменяют насилие против сотрудников МВД и воспрепятствование проведению выборов. В городах Белоруссии проходят акции протеста против задержания оппозиционеров.

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