Путин и Лукашенко встретятся и проведут переговоры

Президент России Владимир Путин проведет встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщает РИА Новости.

Двусторонние переговоры пройдут во вторник, 30 июня, в ходе мероприятий по открытию Ржевского мемориала советскому солдату. Данную информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее 29 июня сообщалось, что Александр Лукашенко на закрытом выступлении перед активом Минской области предупредил, что республика может лишиться части своих территорий и вернуться к границам 1921 года.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Лукашенко, который намерен баллотироваться на шестой срок, заявлял, что в стране хотят устроить революцию. 25 июня он пожаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию. По его словам, российские Telegram-каналы распространяют «жуткие фейки» для дискредитации белорусской власти. Он пообещал обсудить ситуацию с президентом России Владимиром Путиным.

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