Лукашенко допустил обращение майдана к «иностранному государству»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на закрытом выступлении перед активом Минской области констатировал, что в стране происходит «спокойное расшатывание обстановки». Фрагменты встречи были показаны на телеканале «Беларусь 1».

По его словам, если бы правоохранительные органы вовремя «некоторых не отрезвили», сейчас протестующие бушевали бы в разных городах Белоруссии.

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«Все начинается постепенно, мы это знаем. Расшатывается обстановка внутри страны, доводится до белого каления, идет наступление на действующую власть, происходит слом власти, хорошо, если кто-то садится в кресло власти пробелорусский, — да ладно уже с этим майданом. Через майдан беспорядки, волокита — вплоть до обращения к иностранному государству. Или вы это исключаете? А я — нет. Я думать должен по максимуму. Почему? Потому что я не знаю, какие действия они предпримут», — допустил Лукашенко.

Он добавил, что лично «дал сигнал» в ситуации с задержанием оппозиционного блогера Сергея Тихановского, который планировал баллотироваться на президентских выборах. «Я что-то не так делал? Я переживал за свою страну, за которую я пока еще отвечаю. И буду отвечать всегда — в любом качестве», — сказал президент.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Лукашенко, который намерен баллотироваться на шестой срок, заявил, что в стране хотят устроить революцию. Он предупредил, что Белоруссия может лишиться части своих территорий и вернуться к границам 1921 года. 25 июня Лукашенко пожаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию. По его словам, российские Telegram-каналы распространяют «жуткие фейки» для дискредитации белорусской власти. Он пообещал обсудить ситуацию с президентом России Владимиром Путиным.

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