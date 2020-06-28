Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал республику единственным союзником России в сложившейся геополитической обстановке. Он заявил об этом в ходе встречи с представителями Минской области в пятницу, сюжет с мероприятия транслировался в эфире телеканала «Беларусь-1».

«Единственный союзник, который остался у России, — Беларусь», —заявил он.

Также Лукашенко добавил, что республика является вторым покупателем газа у России «после немцев». «Мы перерабатываем огромное количество их нефти. Конечно, они не хотят потерять Беларусь и экономически, но больше всего — политически. Потому что, потеряв Беларусь, будет сильнейший удар по внутренней политике России», — сказал он.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Лукашенко, который намерен баллотироваться на шестой срок, заявлял, что в стране хотят устроить революцию. 25 июня он пожаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию. По его словам, российские Telegram-каналы распространяют «жуткие фейки» для дискредитации белорусской власти. Он пообещал обсудить ситуацию с президентом России Владимиром Путиным.

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