Лукашенко объяснил причину ухудшения качества воды в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, почему в нескольких районах Минска резко ухудшилось качество воды. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, проблемы с водоснабжением были вызваны попаданием загрязненной воды в сеть во время ремонта труб. Глава государства отметил, что, прежде всего, успешно разобраться с данной ситуацией помогла жесткая исполнительная дисциплина. Он также подчеркнул, что в стране нет нефтедолларов, но должна быть ответственность. Помимо этого Лукашенко пошутил, что ни на минуту не может оставить страну без присмотра. Так, непосредственно во время происшествия Лукашенко посещал парад Победы в Москве.

Ранее Лукашенко похвалил прошедший в Москве парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, в нынешней сложной обстановке российская сторона подготовила мероприятие очень неплохо. Самым ярким впечатлением для него стало прохождение белорусской роты почетного караула.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Задержаны два соперника действующего президента Александра Лукашенко — бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и блогер Сергей Тихановский. Уголовные дела возбуждают против оппозиционных блогеров. В Минске и других городах республики проходят акции протеста.

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