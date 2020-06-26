Лукашенко похвалил парад Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил прошедший в Москве парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, в нынешней сложной обстановке российская сторона подготовила мероприятие очень неплохо. «При этих условиях они очень большие молодцы», — заявил Лукашенко.

Самым ярким впечатлением для него стало прохождение белорусской роты почетного караула. «Я вообще очень люблю роту почетного караула, поддерживаю их: красавцы, лучшие белорусы! Очень трудолюбивые ребята», — сказал Лукашенко.

Он также сообщил, что приедет на открытие памятника советскому солдату под Ржевом. «Мы выбираем время, как поехать. Ищем момент, чтобы поехать и обсудить [с президентом России Владимиром Путиным] там же некоторые вопросы нашего дальнейшего сотрудничества», — добавил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что обсудит с Путиным факты российского «вмешательства» в выборы президента Белоруссии.

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