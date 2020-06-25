Лукашенко обсудит с Путиным «вмешательство» России в белорусские выборы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал обсудить с российским лидером Владимиром Путиным факты вмешательства в выборы главы республики, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что в интернете распространяются «жуткие фейки» для дискредитации белорусской власти — например, что у его сына есть 840 миллионов долларов в Швейцарии. «Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет», — отметил он.

По словам Лукашенко, такой информации верят люди, которые не разбираются в банковских документах. «Кстати, это подбрасывается структурами "бабичевскими", "незыгарями" из России. Это не наше, это из России идет информация», — заявил он.

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Он добавил, что за его оппонентами стоят «кукловоды» из-за рубежа.

«И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная, — сказал Лукашенко. — Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы».

Он отметил, что Белоруссия — не ядерная держава, поэтому не может угрожать. «Мы не можем взять ядерную боеголовку, размахивать и кричать или говорить о гиперзвуковом оружии», — заметил Лукашенко.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Два соперника Лукашенко, блогер Сергей Тихановский и экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, были арестованы. Это вызвало акции протеста. Власти заявили, что за Бабарико стояли «кукловоды» из «Газпрома». Лукашенко утверждал, что на кону стоит независимость Белоруссии.

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