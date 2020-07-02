Лукашенко рассказал о зависти россиян и украинцев к белорусам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам. Об этом он рассказал на торжественном собрании, посвященном Дню независимости, который ежегодно отмечается в стране 3 июля. Заявление белорусского лидера опубликовало РИА Новости.

По его мнению, граждане соседних стран испытывают зависть из-за того, что белорусы живут в «безопасной, спокойной стране». «Я лучшие годы своей жизни, как и многие из вас, отдал строительству этой страны. Как могли, как мог, так и строили. Как оказалось, не хуже других. Главное, мы избежали войн, живем в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет малыша, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным», — подчеркнул глава государства.

Белорусский лидер добавил, что участвует в президентской компании не потому, что, «уцепившись, держится за это кресло посиневшими пальцами». «Я уже наработался, я уже наелся этой президентской доли», — отметил он.

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Ранее Лукашенко рассказал, что вокруг много людей, которые хотят «влезть» в дела Белоруссии — из зависти или потому что им не нравится белорусский народ, проводящий «независимый курс». «Мы никому не должны позволить в очередной раз вернуть нас под плетку и одеть в лапти», — сказал политик и призвал граждан не расслабляться.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Лукашенко, который намерен баллотироваться на шестой срок, заявлял, что в стране хотят устроить революцию. Он жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию со стороны иностранных «кукловодов».

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