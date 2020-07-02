Лукашенко заявил о готовности заплатить любую цену за суверенитет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова заплатить любую цену за суверенитет. Об этом сообщает БЕЛТА.

Он напомнил, что в советское время белорусам удалось впервые построить легитимное государство, а нынешнему поколению необходимо сохранить его.

«Мы выбрали свой путь. Путь, который многим, как вы видите, уже сегодня не нравится. Но это наш путь. И мы будем следовать этим путем, чего бы нам это ни стоило», — заявил белорусский лидер. Он подчеркнул, что суверенитет и независимость — это главное, что есть у любого народа.

Также Лукашенко сказал, что выбор в пользу сильной власти в 1990-е сделал белорусский народ. «Странно, но в последнее время все чаще слышу критику этой формы государственного устройства нашей страны. Вы на референдуме, поддержав меня, взвалили на мои плечи эту ношу. Как могу, так и несу», — сказал президент.

Ранее Лукашенко заявил, что вокруг много людей, которые хотят «влезть» в дела Белоруссии — из зависти или потому что им не нравится белорусский народ, проводящий «независимый курс». «Мы никому не должны позволить в очередной раз вернуть нас под плетку и одеть в лапти», — сказал политик и призвал граждан не расслабляться.

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