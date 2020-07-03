Лукашенко заявил о готовности окончательно построить независимую Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня белорусы самостоятельно строят независимую на международной арене, современную и уникальную страну. Об этом пишет БЕЛТА.

По его словам, в сочетании западно- и восточноевропейская культуры — историческое достояние белорусов. «То, что за годы независимости мы сумели сохранить в обществе гармонию разных традиций и языков, научились принимать и ценить достижения разных исторических эпох, уважать конфессиональный выбор друг друга, говорит о национальной и политической зрелости нашего народа. То есть мы готовы окончательно построить нашу независимую страну», — считает Лукашенко.

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Он добавил, что многовековая история Белоруссии предопределила близость белорусов с братскими народами, внешнеэкономическую и внешнеполитическую многовекторность. «Мы являемся не только историческим, но и современным центром Европы. За четверть века мы сформировались в культурно и духовно единый, независимый белорусский народ», — констатировал глава государства.

2 июля Лукашенко рассказал, что белорусы шли более тысячи лет к своей независимости. «Почти во все времена, начиная с глубокой древности, это был путь борьбы. Борьбы с суровым климатом за урожай, с захватчиками за землю, с угнетателями за свободу, с интервентами за веру, культуру и традиции», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Лукашенко на закрытом выступлении перед активом Минской области предупредил, что республика может лишиться части своих территорий и вернуться к границам 1921 года. Он призвал белорусов подумать, в какой стране они будут жить после проведения президентских выборов, назначенных на 9 августа.

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